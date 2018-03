Eva Jinek interviewde Hillary Clinton: 'Deze vrouw is onverwoestbaar'

Jinek vroeg Clinton hoe zij het moment had beleefd waarop ze besefte dat ze de verkiezingen zou gaan verliezen. "Volledig in shock", zei Clinton. "Ik kon het niet geloven. Maar ik dacht: als het zo is, dan moet ik mijn nederlaag toegeven en Trump bellen. Hij was nog meer verrast dan ik. Hij klonk zelfs een beetje lacherig."

Ondanks alles is Clinton niet geknakt, zegt Jinek. "Er is niets veranderd aan haar drive en haar doorzettingsvermogen. Deze vrouw is onverwoestbaar, lijkt het wel."