Tientallen vrachtwagens van mesthandelaar in beslag genomen

De politie heeft vandaag het volledige wagenpark van een mesthandelaar uit Wintelre in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht van stelselmatige mestfraude en illegaal gebruik van rode diesel.

Op allerlei plekken in het land zijn vrachtwagens van de Brabantse mesttransporteur aan de kant gezet. De chauffeurs kregen de opdracht hun wagen over te dragen. Naast 35 vrachtwagens zijn ook enkele personenauto's van de mesthandelaar in beslag genomen.

Niemand aangehouden

Eerder op de dag werd ook een inval gedaan bij het bedrijf zelf, meldt Omroep Brabant. Daarbij is ook administratie in beslag genomen. De actie was een samenwerking van de politie, douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Belastingdienst. Niemand is aangehouden.

Tegen de handelaar loopt al sinds 2016 een onderzoek. De politie denkt dat het bedrijf rommelt met de administratie van mesttransporten. Daarnaast wordt het bedrijf verdacht van het overbeladen van vrachtwagens, het overtreden van de arbeidstijdenwet en het op grote schaal rijden op rode diesel.