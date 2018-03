Mensen, geen ideologieën: daarom zijn lokale partijen populair

Niet gek dus dat het katholieke zuiden in de jaren 60 massaal op de Katholieke Volkspartij (KVP) stemde. "Zeker 70 tot 90 procent stemde op deze partij. De partij was zo massaal, bijna een alleenheerser. In de gemeentepolitiek draaide het echter om lokale partijen en speelden vooral personen een grote rol." Die voorkeuren zijn na alle jaren nog steeds hetzelfde. "Daarom zien we nog altijd meer stemmen op lokale partijen in het zuiden. Het verschil wordt wel kleiner, want ook in het noorden rukken de lokale partijen op."

In de jaren 70 ging de ontkerkelijking snel en ging de partij op in het CDA. Daardoor bleef er een gat achter. Een gat dat deels opgevuld werd door nieuwe anti-establishment partijen, die vooral in het zuiden goed scoren, zegt De Voogd. "Ook bij landelijk opererende partijen zien we dat er in het zuiden een sterkere neiging is om op een persoon te stemmen, in plaats van op een ideologie. Op die 'ene van ons'."