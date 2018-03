Donor voor leukemiepatiënt met gemengd bloed bijna niet te vinden

Hoe doet Nederland het?

Het aantal stamceldonoren in Nederland is de afgelopen vier jaar flink gestegen. "Eerder werd aan elke bloeddonor gevraagd of hij of zij ook stamceldonor wilde worden. Dat ging toen best goed, we zaten toen op 50.000", vertelt Bert Elbertse van Matchis.nl. De website is de stamceldonorbank van Nederland. "Maar dat aantal stagneerde en daarom wordt er nu ook buiten de groep van bloeddonoren gezocht."

Met de 198.000 donoren die nu ingeschreven staan, doen we het in Nederland volgens Elbertse 'gemiddeld'. Er zijn natuurlijk altijd landen waar het beter gaat: in bijvoorbeeld Duitsland zijn zo'n zes miljoen mensen aangemeld als stamceldonor. Daar zijn ze al vanaf de jaren 90 flink aan het adverteren met grote campagnes. "En dat heeft effect", zegt Elbertse.