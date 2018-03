'Emile Roemer wordt eerste SP-burgemeester als vervanger in Heerlen'

Oud-SP-leider Emile Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat melden bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste SP-burgemeester.

Vanavond heeft Roemer een kennismakingsgesprek met de fractievoorzitters in de Heerlense gemeenteraad. De SP is met 11 zetels de grootste partij in Heerlen. SP-partijvoorzitter Ron Meyer is er fractievoorzitter.

Gisteren maakte burgemeester Ralf Krewinkel bekend dat hij zijn functie tijdelijk neerlegt omdat zijn zoon leukemie heeft. Gouverneur Bovens wilde voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week een waarnemend burgemeester.

Eervol beroep

Roemer trad in december terug als SP-leider In januari nam hij na ruim elf jaar afscheid van de Tweede Kamer. Hij was bijna acht jaar partijleider en drie keer lijsttrekker van de SP.

Bij zijn afscheid van de landelijke politiek zei Roemer dat hij burgemeester een eervol beroep vond. De SP heeft nog steeds geen enkele burgemeester, hoewel de partij in 43 gemeenten wethouders heeft en in 6 provincies in het provinciebestuur zit.

Partijvoorzitter Meyer zei twee weken geleden in de Volkskrant dat het leveren van een burgemeester voor de SP geen prioriteit heeft. De benoeming van burgemeesters zit wat hem betreft nog iets te veel in de achterkamertjessfeer. Maar Roemer mocht van hem wel burgemeester worden. "Emile is een bijzondere partijgenoot. Hij is uitermate geschikt. Die mag bij mij voor alles aankloppen."