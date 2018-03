'Landelijke politici kunnen niet zonder zuurstof van lokale politiek'

Eén been

Veel partijleiders benadrukken het grote belang van de lokale politiek. Daar is ook het doorgeefluik van concrete maatschappelijke onderwerpen, zo valt op te maken uit een rondgang langs een aantal partijen in de Tweede Kamer. "Het is van belang dat wij geen Haagse BV zijn die in een Haagse bubbel zitten", zegt partijleider Segers van de ChristenUnie. "We moeten onze mensen in de lokale gemeenschappen hebben die ons verhalen vertellen en dan kunnen we er landelijk wat mee. " PvdA-leider Asscher is stellig: een partij moet met tenminste met één been in de lokale gemeenschap staan. "Anders wordt het te Haags en soms te politiek".

Levensbelang

En, zeker niet onbelangrijk, lokale bestuurders zijn broodnodig om de inwoners daadwerkelijk te laten profiteren van resultaten die in Den Haag zijn bevochten. Gemeenten houden zich bezig met belangrijke onderwerpen, zoals werk, zorg, onderwijs, woningbouw, bijstand en het aflossen van schulden. Asscher: "Het is van levensbelang dat wij in meer colleges meer wethouders leveren. Dan kunnen mensen de PvdA-plannen ervaren waar we in Den Haag hard voor hebben gewerkt. Zo kan je laten zien wat je concreet hebt bereikt", zegt Asscher.