Sportapp Strava wil geheime locaties onzichtbaar maken

De sportapp Strava gaat ervoor zorgen dat militaire bases en andere geheime locaties niet langer zichtbaar zijn op de Global Heat Map, een wereldkaart waarop veelgebruikte loop- en fietsroutes te zien zijn.

Het bedrijf uit San Francisco komt met een nieuwe versie van de kaart, waarop weinig gebruikte routes niet meer getoond worden. Ook zal Strava gebruikers wijzen op de mogelijkheid om hun locatiedata niet langer beschikbaar te stellen voor de kaarten.

Een nieuwe optie in het menu van de app geeft ze de mogelijkheid de informatie terug te trekken. De wereldkaart zal elke maand worden ververst, zodat de data die mensen verwijderd hebben, niet meegenomen worden.

Afghanistan en Syrië

Eind januari bleek dat de Global Heat Map geheime locaties laat zien die niet zichtbaar zijn op Google Maps en andere openbare kaarten. Op de Strava-wereldkaart kleuren wegen en paden feller op naarmate ze vaker gebruikt worden door sporters met de Strava-app. Waar Strava niet gebruikt wordt, blijft het donker.

Het viel op dat in landen als Afghanistan en Syrië de kaart op sommige plaatsen temidden van donker gebied oplichtte. De conclusie drong zich op dat daar bases waren, waarop militairen sportten.

Congres

De ontdekking leidde tot verontruste reacties, onder meer bij het Amerikaanse Congres. In Nederland besloot het ministerie van Defensie militairen te waarschuwen voor de gevaren van de sport-app.

Strava beloofde in eerste instantie mensen te wijzen op de mogelijkheid om alle informatie privé te houden, maar het Amerikaanse Congres nam daar geen genoegen mee.

Strava-topman James Quarles zegt dat hij verbaasd is over de ophef. Hij had niet verwacht dat militairen en anderen gevoelige data op de kaart zouden delen.

Stravs lanceerde de kaart in 2014. Wereldwijd heeft Strava 28 miljoen gebruikers, van wie slechts 100.000 mensen de Global Heat Map gebruiken.