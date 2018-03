Grote stroomstoring Amsterdam door fout medewerker Liander

De grote stroomstoring vorige week vrijdag in Amsterdam is veroorzaakt door een medewerker van netbeheerder Liander, die een verkeerde kabel had doorgeknipt. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan AT5.

De medewerker moest op de hoek van de Ruysdaelkade en Daniƫl Stalpertstraat een kabel doorknippen, maar koos de verkeerde. Een buurtbewoner ving na de stroomstoring een gesprek op waaruit zou blijken dat de medewerker een kaart met instructies ondersteboven had gehouden. Daardoor zou de fout gemaakt zijn. Liander kan dit niet bevestigen.

De netbeheerder laat een onafhankelijk instituut de storing onderzoeken.

Stroomstoring

Door de stroomstoring zaten 28.000 huishoudens in Amsterdam-Zuid en delen van het centrum zonder stroom. Trams konden niet verder en musea zoals het Rijksmuseum en het Allard Pierson Museum gingen dicht. De problemen duurden in sommige wijken nog tot de volgende dag, meldt NH Nieuws.