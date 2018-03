'Extra geld niet de oplossing voor sluiting kleine scholen'

Door kleine scholen in dorpen en steden 20 miljoen euro extra te geven, slaat minister Slob de plank mis, vinden belangenorganisaties in het onderwijs. Ze zien de nieuwe maatregel, om de sluiting van kleine scholen tegen te gaan, als een verkiezingsstunt van de minister. Het personeelstekort en gebrek aan instemmingsrecht is het grootste probleem, en niet zozeer het geld.

Stichting Behoud Kleine Scholen is opgericht door ouders en leerlingen en zet zich in voor de belangen en het behoud van kleine scholen. "We zijn blij met de extra steun, maar het gaat ons meer om het imago en de neiging tot schaalvergroting die kleine scholen de das omdoen. De bekostiging is eigenlijk al best wel goed", zegt een woordvoerder van de stichting vanochtend bij NPO Radio 1.

"In het onderwijs is er in de afgelopen jaren veel wegbezuinigd, alle reden dus om extra geld te geven. Maar als je kleine scholen vergelijkt met grote scholen, dan hebben de kleine scholen niets te klagen over de bekostiging."

Meer instemmingsrecht

Ook moeten medezeggenschapsraden meer instemmingsrecht krijgen, zodat de sluiting van kleine scholen gemakkelijker tegen te houden is. De MR mag daar al over meepraten, maar de stichting vindt dat er een vetorecht moet komen. "Een sterkere positie voor de MR zou wat ons betreft meer toevoegen om de scholen open te houden dan extra inkomsten."

Volgens de stichting is er te vaak een neiging om kleine scholen te sluiten, terwijl dat niet altijd nodig is. Het geld dat nu vrijkomt willen ze in onderzoek steken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijs. Vaak horen zij het argument dat de kwaliteit onvoldoende is, maar uit onderzoek is dat nog niet gebleken.

Lerarentekort

Jan van de Ven, voorzitter van de onderwijsvakbond PO in actie, ziet de maatregel van de minister als een verkiezingsactie. Volgens hem is het personeelstekort het grootste probleem en lost extra geld dat niet zomaar op.

"Het geeft mij een wrang gevoel. Het is mooi voor de kleine scholen, maar er wordt helemaal niet gekeken naar het echte probleem. Want als er uiteindelijk geen leraren meer te vinden zijn om die scholen open te houden, waar hebben we het dan over?"