Interieurketen Casa neemt groot deel Xenos-winkels over

De meerderheid van de Xenos-winkels in Nederland krijgt een andere naam en een ander assortiment. De winkelformule Casa neemt 110 Xenos-vestigingen over.

Casa bestaat nu nog niet in Nederland, maar heeft wel vestigingen in onder meer Belgiƫ, Frankrijk, Spanje en Italiƫ. Het is een interieurzaak waar bijvoorbeeld meubels, huishoudtextiel en decoratieve producten te vinden zijn. Net als Xenos is het bedrijf in handen van de familie Blokker.

De verkoop van de Xenos-vestigingen aan Casa past in de ontmanteling van Blokker Holding. Het familieconcern wil zich alleen nog richten op Blokker en stoot andere winkelketens af. Intertoys, Bart Smit en Leen Bakker zijn al verkocht, voor Big Bazar wordt nog een nieuwe eigenaar gezocht.

Xenos verdwijnt na de verkoop aan Casa niet helemaal. Er blijven nog circa 60 winkels van Xenos over in Nederland. Die worden uit de Blokker Holding getild en voortgezet door de familie Blokker zelf.

Het distributiecentrum en het hoofdkantoor van Xenos in Waalwijk gaan wel dicht. Daardoor verliezen 180 medewerkers hun baan. Zo'n 1900 winkelmedewerkers gaan over naar Casa, de rest blijft in dienst van Xenos.