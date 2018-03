Advocaat Klaas Otto wraakt rechtbank

De advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, heeft de rechtbank in Rotterdam gewraakt. Hij is het niet eens met de beslissing van de rechtbank dat het proces gewoon door kan gaan.

Advocaat Louis de Leon deed vrijdag het verzoek om de zaak op te schorten. Otto is volgens hem geestelijk gebroken en niet meer in staat om zijn zaak te volgen en te begrijpen. De slechte gemoedstoestand zou worden veroorzaakt door het strenge regime in de gevangenis.

Onderzocht door psychiater

De ex-baas van No Surrender is dit weekend onderzocht door een psychiater. Die oordeelde dat Otto geestelijk in staat is om de zaak te volgen. De rechtbank besloot daarop dat het proces hervat moet worden.

De advocaat van Otto vindt dit onbegrijpelijk en vraagt zich af of de rechtbank wel onpartijdig is. Drie andere rechters gaan zich nu over het wrakingsverzoek buigen.

Otto wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting, witwassen en een bomaanslag. Hij zit sinds juli 2016 in voorarrest.