Aanslag op konvooi Palestijnse premier bij bezoek aan Gaza

De explosie was bij de plaats Beit Hanoun, in het noorden van de Gazastrook. Op dezelfde plaats werd in 2003 een Amerikaans konvooi werd getroffen door een aanslag, waarbij drie Amerikanen omkwamen.

In Washington is vandaag een ontmoeting tussen afgevaardigden van de VS, Israël, Europese en Arabische landen over de humanitaire en economische crisis in de Gazastrook. President Trump spreekt van een brainstormsessie.

De Palestijnse Autoriteit is er hoogstwaarschijnlijk niet bij. Die is nog altijd woest op Trump vanwege de erkenning door de VS van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad en het plan om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Binnen de tweestatenoplossing is Jeruzalem de toekomstige hoofdstad van zowel Israël als een Palestijnse staat.