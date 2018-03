Turkse leger claimt begin belegering Afrin

Het Turkse leger zegt dat het samen met bondgenoten begonnen is met de belegering van de Koerdische plaats Afrin in Syrië, in de gelijknamige enclave. De belegering is maandag begonnen; de Turken zouden "cruciale gebieden" van de plaats hebben ingenomen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Eerder zei het leger al dat het Afrin had omsingeld.

Het in Engeland gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt ook dat de Turken zijn begonnen met de belegering van de enclave. Volgens het Observatorium is de enige vluchtweg uit Afrin momenteel onbegaanbaar, omdat die in het bereik ligt van Turkse artillerie.

Nepnieuws

Een woordvoerder van de Koerdische militie YPG bevestigt aan persbureau Reuters dat de wegen in Afrin worden bestookt door het Turkse leger, maar ontkent dat het is omsingeld door de Turken. Hij noemt die berichtgeving "propaganda" en zegt dat de Turken nepnieuws verspreiden, om de moraal van het leger te verhogen.

Gisteren sloegen duizenden mensen uit Afrin op de vlucht, toen Turkije al dichterbij kwam.

Turkije begon op 20 januari al met een militair offensief tegen de Koerdische enclave in het noordwesten van Syrië, om Koerdische strijders te verdrijven. Turkije zegt dat de YPG-militie samenwerkt met de terroristische beweging PKK, de Koerdische Arbeidspartij. De YPG wordt onder meer gesteund door de Verenigde Staten met wapens en trainingen.