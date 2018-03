Groot deel Kamer houdt vast aan strengere beloningsregels

Nu ING heeft besloten om het salaris van topman Hamers toch niet met 50 procent te verhogen, vindt een groot deel van de Tweede Kamer dat "we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector".

De PvdA zegt dat het "wereldvreemde voorstel" nooit gedaan had mogen worden. De partij wil met hardere regels voorkomen dat de "verziekte bonuscultuur" terugkeert" die tot de financiële crisis heeft geleid".

GroenLinks zei zondag aan een spoedwet te werken. Partijleider Klaver wil hiermee doorgaan. Hij hoopt deze week nog een voorstel te kunnen indienen.

Volgens hem geeft het besluit van ING om het voorstel terug te draaien aan dat de druk vanuit de samenleving heeft geholpen. "Dit is een heel belangrijke overwinning", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook de SP wil dat er alsnog strengere regels komen. "Dat is stap 1", volgens de SP. "Nu voorkomen dat het weer gaat gebeuren."

'Enige juiste besluit'

De verontwaardiging in politiek Den Haag over de "buitensporige salarisverhoging" van Hamers was groot. Ook de coalitiepartijen waren er niet over te spreken. ChristenUnie-leider Segers zei vanmorgen bij omroep WNL dat ook hij vindt dat er alsnog strengere regels moeten komen.

Minister Hoekstra van Financiën zei gisteren dat het kabinet op maatregelen studeert om iets te doen aan de topsalarissen van bestuurders bij financiële instellingen. Hij laat nu vanuit Brussel aan het ANP weten dat ING "het enige juiste besluit" heeft genomen door het voorstel van tafel te halen.