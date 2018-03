Gebruik jij een online stemhulp? 'Blijf vooral nadenken'

Het versimpelen van thema's die spelen in een gemeente is juist ook de kracht van digitale stemhulp. Je wordt volgens Van de Pol in sneltreinvaart bijgepraat over de belangrijkste kwesties. "En als je de toelichting van de partijstandpunten doorleest, heb je een mooi overzicht waarom iedereen voor of tegen is."

Die laagdrempeligheid lijkt geen overbodige luxe. De opkomst bij de raadsverkiezingen in 2014 was met 54 procent immers de laagste ooit. "Veel kiezers zijn de weg kwijt in het politieke landschap van de gemeentes", zegt Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.

Volgens hem worden stemhulpsites massaal gebruikt om erachter te komen waar nieuwe, lokale partijen voor staan. En dat weten de lokale politici ook.