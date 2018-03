Trump blokkeert overname chipfabrikant Qualcomm

President Trump blokkeert de vijandige overname van chipfabrikant Qualcomm. Concurrent Broadcom uit Singapore wilde Qualcomm voor ongeveer 100 miljard euro overnemen. Trump verbiedt dat vanwege de nationale veiligheid.

CFIUS, de Amerikaanse commissie die buitenlandse overnames beoordeelt, had al aanbevolen om de deal te blokkeren. Nu Trump dat oordeel overneemt, kan Broadcom volgens analisten weinig anders dan het bod intrekken.

Op papier uit Singapore

Het van oorsprong Amerikaanse Broadcom is officieel gevestigd in Singapore, maar het hoofdkantoor staat in Silicon Valley en bijna alle aandeelhouders komen uit de Verenigde Staten. De chipfabrikant wil weer formeel terugkeren naar de VS. Dat zou op 3 april moeten gebeuren.

In een reactie zegt Broadcom het zeer oneens te zijn met de conclusie dat de overname de nationale veiligheid zou bedreigen. Als de deal was doorgegaan, zou het de grootste overname in de techsector ooit zijn geweest.