Verdachten aangehouden voor stiekeme kleedkamerfilmpjes in Gent

In Belgiƫ zijn twee mannen aangehouden in verband met stiekem gemaakte opnames in de sporthal van de Hogeschool Gent. De verdachten zijn 22 en 41 jaar. Over hun achtergrond is verder niets gezegd.

De beelden stonden op een internetforum waarop ook beelden waren te zien van naakte vrouwen in sauna's, slaapkamers en douches.

Gat in de deur

Op de Hogeschool Gent is gefilmd in de kleedkamer en douches van de sporthal.

De school en zeker vier slachtoffers dienden een klacht in bij de Belgische politie. De opnames zijn offline gehaald en worden door de politie geanalyseerd.