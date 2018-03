Jans broer is al 44 jaar vermist: 'Hij is in de val gelokt'

Jan is de laatste van de familie die hem heeft gezien, in maart 1974 bij een avondje stappen in het Deurnese café ZanziBar. "Piet zei bij binnenkomst: ik geef geen rondje want jullie zijn met te veel man. Tien minuten later ging hij weg. Als ik terugkom heb ik meer geld dan jij, zei hij toen. Maar Piet is nooit meer teruggekomen."

Die opmerking over dat geld, doet Jan vermoeden dat er iets naars is voorgevallen. "Hij is in de val gelokt. Ze hebben hem gewoon met Hans samen in de val gelokt." Het verhaal gaat dat Hans een geheime relatie had met de vrouw van een collega. "Hans was de man die gezocht werd, zogezegd. En omdat Piet er ook bij was, heeft hij die erbij genomen."

De twee verdwenen samen met de auto van Piet, een rode Fiat 850. "Kenteken 15-82 Johan Ferdinand." Jan lepelt het zo op. "Die auto had 'ie pas van mijn ouders gekregen. Hij had liever een grotere gehad, weet ik nog."