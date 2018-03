Zoektocht naar vermiste mannen in plas Liessel levert niets op

De zoekactie in een plas bij Liessel naar twee mannen die al sinds 1974 worden vermist, heeft niets opgeleverd. Dat meldt de politie.

De twee vrienden, Piet Hölskens (21) en Hans Martens (20), verdwenen na een avondje stappen in Deurne. Ook hun auto werd niet teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrienden door een misdrijf om het leven zijn gekomen, maar hun verdwijning is altijd een raadsel gebleven.

Sonarapparatuur

Eind vorig jaar kwam nieuwe informatie binnen bij de politie. Op basis daarvan zochten specialisten vandaag in het water bij Liessel met sonarapparatuur. De zoektocht was vooral gericht op de auto van de twee, omdat lichamen die lang in het water hebben gelegen waarschijnlijk zijn vergaan. Er werd niets gevonden.

"Alles is vastgelegd en experts gaan de resultaten verder analyseren", meldt de politie. "Daarna wordt bekeken of er nog mogelijkheden zijn om verder onderzoek te doen. Of en op welke manier dat gaat gebeuren, is op dit moment niet duidelijk."

Spannend

De families van de twee mannen waren een groot deel van de dag aanwezig bij de zoektocht, meldt Omroep Brabant. Ze laten in een verklaring weten dat het voor hen een spannende dag was. De families vinden het jammer dat er niets is gevonden.

"Toch blijven wij de hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans. Verder willen wij iedereen bedanken die vandaag met ons heeft meegeleefd", aldus de families.