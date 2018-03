May wijst naar Rusland voor aanval met zenuwgas op Skripal

Premier May heeft in het Lagerhuis gezegd dat het zenuwgas waarmee de voormalige Russische dubbelspion Skripal in Engeland is aangevallen, in Rusland is ontwikkeld. Ze zei verder dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval. Ze wil daar op de kortst mogelijke termijn uitleg over van Moskou. De Russische ambassadeur moet morgen met een verklaring komen.

May wees erop dat overlopers in Russische ogen een gerechtvaardigd doelwit voor een aanslag zijn, zoals dat ook gebeurd is met de Russische overloper Litvinenko, die in Engeland werd vergiftigd. De Britse regering bereidt maatregelen voor als de Russische betrokkenheid bij de aanval op Sergej Skripal is bewezen.

Zoals de zaken er nu voor staan, is Rusland ofwel direct verantwoordelijk voor de aanval, of Rusland heeft toegestaan dat het zenuwgas in handen van anderen is gekomen, verklaarde May.

Spionnenruil

Skripal werd in 2004 in Moskou gearresteerd, wegens spionage voor het Westen. Hij werd veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. In 2010 kwam hij vrij, als onderdeel van een spionnenruil, om in Engeland te gaan wonen.

Vorige week zondag werd Skripal samen met zijn dochter Julia bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Onderzoek toonde dagen later aan dat ze waren geveld door een aanval met zenuwgas. Beiden liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, net als een politieagent die het stel als eerste benaderde.

May zei dat ze het ongeduld van de bevolking deelt over de affaire, maar dat zorgvuldig onderzoek geboden is. Daarbij zijn honderden politiemensen betrokken.