Astrid Holleeder getuigt tegen haar broer: 'Dit is het ultieme verraad'

Na een pauze van twee weken ging in Amsterdam het strafproces tegen Willem Holleeder verder. Het was de dag van het getuigenverhoor van zijn jongste zus Astrid. "Ik ben blij dat ik aan de beurt ben", zei ze toen de zitting begon.

In vogelvlucht beschreef Astrid Holleeder haar leven met broer Willem. Bekende kost voor wie haar boek Judas heeft gelezen. In de extra beveiligde rechtbank vertelde ze hoe Willem "een abonnement" op haar had, hoe hij dreigde, opdracht zou hebben gegeven voor liquidaties - en waarom ze besloot zich tegen hem te keren.

Om met het laatste te beginnen: die beslissing nam ze omdat ze alle bedreigingen van haar broer zat was. "De mate waarin hij zich richtte op Sonja en de kinderen was extreem", verklaarde Astrid. "Hij stopt niet. Hij leert niet van eerdere straffen." Ook zouden vijanden van Holleeder gedreigd hebben een van de zussen iets aan te doen. "Daardoor liepen we zelf ook gevaar."

Zoals ze vandaag zei: "Of ik word door een van zijn vijanden afgeschoten, of ik word door mijn broer afgeschoten omdat ik naar de politie ben gestapt. Dan maakt de keuze niet meer zoveel uit."

'Gieren van de pret' om liquidaties

Astrid zegt dat ze onlangs bij een verhuizing 'nieuwe' geluidsopnamen heeft gevonden, die ze heeft gemaakt van haar broer. Het gaat om zestien gesprekken. De opnamen heeft ze aan het Openbaar Ministerie gegeven. Daarop is volgens haar te horen hoe Holleeder "zit te gieren van de pret" toen het jaren later ging over de dood van Cor van Hout.

Astrid droeg ruim twee jaar lang op verschillende momenten afluisterapparatuur, waarmee ze bewijs tegen haar broer verzamelde. Volgens haar wordt meerdere keren over liquidaties gesproken, maar nooit openlijk. Die liquidatiedreigingen zouden onder meer gaan over Cor van Hout, Sonja Holleeder en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

'De ultieme vorm van verraad'

Hoewel ze nog altijd achter haar beslissing staat om zich tegen haar broer te keren, heeft Astrid het meerdere malen hoorbaar moeilijk tijdens het getuigenverhoor. "Als je het hebt over verraad, is dit wel de ultieme vorm."

En ook als ze denkt aan de gevolgen die deze strafzaak voor haar broer kan hebben. Snikkend zegt ze: "zelfs als ik een gebakje eet, dan denk ik al: dat kan hij misschien nooit meer doen."