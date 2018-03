Kabinet onderzoekt maatregelen tegen topsalarissen banken

Het kabinet studeert op maatregelen om iets te doen aan de topsalarissen bestuurders bij financiële instellingen. Aanleiding is de aangekondigde salarisverhoging van 50 procent voor ING-bestuursvoorzitter Hamers.

Dat heeft minister Hoekstra van Financiën gezegd in Brussel, waar hij is voor overleg in de Eurogroep.

GroenLinks kondigde gisteren een initiatief aan voor een spoedwet. De partij wil dat de minister van Financiën voortaan toestemming geeft voor de salarissen van topmensen bij banken die cruciaal zijn voor de economie, de zogeheten systeembanken. De partij krijgt steun van veel andere oppositiepartijen.

Hoekstra vindt het een interessant initiatief. "Maar los daarvan kijken we zelf welke wettelijke of niet-wettelijke maatregelen we nog kunnen nemen om iets aan dit soort situaties te doen."

Geen koekjesfabriek

Premier Rutte wilde vrijdag na de ministerraad niet verder gaan dan te zeggen dat de financiële sector zelf moet inzien dat dit niet kan.

Hoekstra noemde eerder de salarisverhoging voor Hamers buitensporig. "Wij willen dat ING dit heroverweegt en hiervan af ziet", zei hij vandaag. Net als premier Rutte wees hij erop dat banken als de ING door de overheid worden gered als ze in de problemen komen. "Het is geen koekjesfabriek, maar een systeembank."

Spoedadvies

GroenLinks-leider Klaver wil dat zijn wetsvoorstel vóór de aandeelhoudersvergadering van ING, eind volgende maand, van kracht wordt. Daarom heeft hij de Raad van State om een spoedadvies gevraagd.

Hoekstra is benieuwd wat daar uitkomt. "We zullen zien welke haken en ogen er nog zijn. Maar los daarvan gaan wij aan de slag met maatregelen."

De ING wilde desgevraagd niet reageren op de uitlatingen van Hoekstra.