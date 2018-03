In hoger beroep 12 jaar cel en tbs voor doden Jesse van Wieren

De man die Jesse van Wieren begin januari 2016 om het leven bracht, is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Hij kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd. De straf is hoger dan de straf die de rechtbank gaf.

Volgens het hof heeft de man op Nieuwjaarsdag het 28-jarige slachtoffer uit Leens met messteken gedood. Hij begroef het lichaam van Van Wieren in zijn tuin.

Tijdens de behandeling van zijn zaak verklaarde de man dat Van Wieren zijn woning was binnengedrongen, zich vervelend gedroeg en hem aanviel. Toen hij Van Wieren de deur uit wilde werken ontstond een vechtpartij met fatale gevolgen. De verdachte deed een beroep op noodweer. "Ik mag me toch wel verdedigen in mijn eigen huis", zei hij. Maar volgens het hof is er geen sprake van noodweer.

Ook celstraf voor vriendin

De rechtbank in Groningen veroordeelde de dader tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn vriendin die bij het misdrijf in de woning was, kreeg dezelfde straf. Zij ging in eerste instantie ook tegen haar straf in hoger beroep, maar trok dat later in.

In hoger beroep was tien jaar cel geëist tegen de man. Volgens de advocaat-generaal viel de eis hoger uit omdat de rol van de man groter was dan die van zijn vriendin. Het hof legde een nog hogere straf op omdat de veroordeelde "op een meedogenloze manier" is omgegaan met Jesse van Wieren en zijn nabestaanden. De rechter zei vandaag ook dat het de bedoeling van de dader was dat het lichaam nooit gevonden zou worden, schrijft RTV Noord.