Presentatrice Eva Jinek is zwanger

Jinek is tijdelijk gestopt met haar eigen talkshow omdat zij om de drie maanden wisselt met Jeroen Pauw. Vanaf juni is Jinek weer op tv te zien. Of de zwangerschap gevolgen heeft voor het programma is nog niet bekend.

Vragen over kinderwens

Jinek zei eerder dat ze altijd een hekel heeft gehad aan vragen over haar kinderwens. Ze vond dat er te gemakkelijk naar gevraagd werd, terwijl zoiets heel persoonlijk is. "Ik vind het ongepast en ongemanierd. Vanuit de behoefte om iemand tegemoet te komen, heb ik er altijd antwoord op gegeven, maar ik word nu steeds kwader als het mij of mijn vrouwelijke collega's van een bepaalde leeftijd wordt gevraagd", zei ze in 2016 in een interview met het AD.