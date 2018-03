Cultuurgeld ook naar urban arts, anti-pest-theater en muziekles

Het kabinet wil extra aandacht besteden aan nieuwe makers van cultuur en niet alleen geld uittrekken voor gerenommeerde gezelschappen, symfonische orkesten en musea. Ook moet de jeugd geconfronteerd worden met theater, films en boeken over lastige onderwerpen, zoals homoseksualiteit, discriminatie, loverboys en pesten.

Dit staat in de nota Cultuur in een open samenleving van minister Van Engelshoven die de ambitie heeft de cultuursector te laten "floreren". Het kabinet trekt 80 miljoen euro uit voor cultuur, zo is in het regeerakkoord afgesproken. Voor het nationaal erfgoed en de monumenten is 325 miljoen euro extra beschikbaar.

De afgelopen jaren was er geen extra geld voor de cultuursector, maar door het aantrekken van de economie kunnen nu meer nieuwe plannen worden ontwikkeld. Van Engelshoven vindt dat de bestaande gezelschappen, musea en orkesten van grote kwaliteit zijn. "Ze zijn en blijven belangrijk."

Urban arts

Maar ook nieuwe kunstvormen moeten een kans krijgen in de voorhoede te komen, zegt de cultuurminister. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitale cultuur, virtual reality-kunst, mode en urban arts.

Kinderen moeten op jonge leeftijd al enthousiast gemaakt worden voor cultuur en daarom gaan alle kinderen tijdens hun schooltijd naar het Rijksmuseum of een ander museum. Het aantal scholen met een subsidie voor muziekonderwijs wordt uitgebreid van 1000 naar 1600 scholen.

Schuurt

"Bovendien worden scholen uitgedaagd om met hun leerlingen ook cultuur te bezoeken die schuurt", aldus de minister. Er komt extra geld voor jeugdtheatergezelschappen en het EYE Filmmuseum.

Verder worden dit jaar voor 30 miljoen euro grote monumenten, zoals kerken, gerestaureerd. Het kabinet gaat ook het budget van het Nationaal Aankoopfonds aanvullen. Door de aankoop van de twee huwelijksportretten van Rembrandt van Marten en Oopjen is dit fonds vrijwel leeg.