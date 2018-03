Podcast #DeDag: 'Dictator vindt met gemak een wapenleverancier'

Het Midden-Oosten speelt een steeds grotere rol in de internationale wapenhandel. De wapenstroom naar het Midden-Oosten is tussen 2013 en 2017 meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). "Die sterke toename komt met name door conflicten die in het gebied spelen", vertelt onderzoeker Pieter Wezeman.

Saudi-Arabië is na India de grootste wapenimporteur, aangejaagd door het conflict in Jemen en spanningen met Qatar. Op plek drie staat Egypte, dat in de Sinaï strijdt tegen extremisten.

De grootste exporteur van wapens is de Verenigde Staten. Nederland staat op de tiende plek. "Dat is een redelijk groot aandeel voor een klein land als Nederland", zegt Wezeman.