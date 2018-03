Dick Benschop definitief nieuwe topman Schiphol

Dick Benschop begint op 1 mei als ceo van luchthaven Schiphol. Zijn aanstelling is goedgekeurd door minister Hoekstra van Financiƫn.

De staat is voor zeventig procent eigenaar van Schiphol en mag zich daarom uitspreken over de benoeming van de nieuwe topbestuurder. Volgens minister Hoekstra voldoet Benschop aan het vooraf geschetste profiel van de functie.

Benschop is oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en was tot 2016 president-directeur van Shell Nederland. Hij is geen onbekende op Schiphol; in de jaren negentig hield hij zich als zelfstandig adviseur bezig met de marketing en public relations van de luchthaven.

Schiphol wil samen met de nieuwe topman werken aan de verdere ontwikkeling van de luchthaven. De uitbreiding van Schiphol is een hoofdpijndossier, omdat de passagiersaantallen hard stijgen maar het afgesproken maximale aantal starts- en landingen bijna bereikt is.

Balans tussen hinder en economisch belang

"De luchtvaart staat voor veel uitdagingen en kansen", schrijft Benschop in een persbericht. "Hoe kunnen we ons op een duurzame manier verder ontwikkelen? Hoe kunnen we op basis van vertrouwen een nieuwe balans vinden tussen hinder en economisch belang? Stuk voor stuk grote vraagstukken waar ik me - in het belang van Nederland, de reizigers, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden - graag voor ga inzetten."

De huidige ceo van Schiphol, Jos Nijhuis, wilde vertrekken per 31 maart. Hij blijft echter tot 30 april in functie en is daarna nog twee maanden in dienst van de luchthaven om zijn opvolger in te werken.