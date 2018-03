Slowaakse minister stapt op na moord onderzoeksjournalist

In Slowakije is de minister van Binnenlandse Zaken, Robert Kalinak, opgestapt. Hij deed dit vanwege de politieke crisis die is ontstaan na de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn vriendin.

Kuciak werd eind februari doogeschoten in zijn huis. Hij was bezig met een verhaal over fraude met Europese subsidies door hoge Slowaakse functionarissen en de Italiaanse maffia. Daarbij onderzocht hij banden tussen adviseurs van premier Fico van Slowakije en de maffia.

Massale protesten

De dood van Kuciak leidde tot verontwaardigde reacties. Vrijdag protesteerden tienduizenden mensen in onder meer de hoofdstad Bratislava. Ze eisten het vertrek van het kabinet van premier Fico.

Fico probeert zijn kabinet uit alle macht te redden. Kalinak is nu geslachtofferd om een kleine coalitiegenoot, die had aan gedrongen op het vertrek van de minister van Binnenlandse Zaken, tegemoet te komen.

Overigens zei Kalinak op een persconferentie dat hij niet is gedwongen om op te stappen. "Het is belangrijk om stabiliteit te behouden. Daarom heb ik besloten op te stappen als vicepremier en als minister van Binnenlandse Zaken", zei Kalinak.