Opnieuw geweld tegen politie en hulpdienst

In Gouda is gisteravond iemand met een auto op een agent ingereden. De vrouw werd wel geraakt, maar raakte niet gewond.

De agente maakte deel uit van een peloton dat wijkteams ondersteunt en dat in Gouda was om te surveilleren in verband met een aantal woninginbraken.

Toen een grijze Audi met Pools kenteken met hoge snelheid langs reed, werd de bestuurder gedwongen te stoppen. Toen de agente naar de auto liep, gaf de automobilist plotseling gas, reed tegen haar aan en sloeg op de vlucht. De politie is bezig met een zoekactie.

De agente heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.

Dronken ruzie

Ook in Den Haag was er geweld tegen de politie, volgens een woordvoerder door een 35-jarige dronken Rotterdammer. Tijdens een surveillance zagen twee agenten de man in een plas bloed liggen, met verwondingen aan zijn gezicht. Volgens omstanders had hij ruzie gehad met een vriend, was hij daarbij gevallen en raakte hij door de val gewond.

De man werd aangehouden voor openbare dronkenschap, maar verzette zich hevig. Hij trapte een agent hard tegen een knie. Die agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Ambulance Amersfoort

In Amersfoort raakte een ambulance beschadigd doordat er een fiets tegenaan werd gegooid. Dat gebeurde op de Utrechtseweg. Toen de chauffeur stopte en uitstapte, gooide de man de fiets nog een keer naar de ambulance. Ook sloeg hij de chauffeur.

Omdat de chauffeur en ooggetuigen een goed signalement gaven, werd de dader snel opgepakt. Volgens de politie is het een dakloze en verwarde man van 35, die eerder problemen heeft veroorzaakt.

Wurgpoging

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook al een incident in Amersfoort. Toen liep een agente een hersenschudding en verwondingen aan haar gezicht op, doordat een man van 21 haar in een wurggreep hield. Drie andere agenten raakten gewond aan schouder, rug, nek en been.

De agente had een vrouw van 20 aangesproken op het vernielen van een winkelruit. Een andere vrouw en vier mannen bemoeiden zich ermee en keerden zich tegen de politie. De wurgpoging werd pas gestaakt toen de politie een stroomstootwapen trok. Zes verdachten van tussen de 17 en 22 uit Bunschoten werden opgepakt.

De landelijke politie kan nog niet zeggen of het geweld tegen politie en hulpdiensten de laatste tijd toeneemt.