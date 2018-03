Hinderlijke mist door ijsschotsen bij Afsluitdijk

Een week na de periode van vorst in Nederland is er in het IJsselmeer nog altijd veel ijs te vinden. Dat veroorzaakt aanhoudend mist rond de Afsluitdijk. Soms is het zicht minder dan 100 meter.

"Het komt door de luchtvochtigheid", legt weerman Marco Verhoef uit. "De zachte lucht wordt over die ijsschotsen geblazen, waardoor de temperatuur ineens daalt. De lucht kan het water dan niet meer houden en dan wordt het mistig."