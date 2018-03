Vliegtuig verongelukt op luchthaven Kathmandu, 38 doden

Op de internationale luchthaven van Kathmandu in Nepal is een passagiersvliegtuig bij het landen van de baan geschoven en in brand gevlogen. Daarbij zijn zeker 38 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Tien mensen worden nog vermist, zegt de Nepalese politie.

Maar een woordvoerder van het leger zei dat er 50 mensen zijn omgekomen bij de ramp.

De brandweer op de luchthaven had het vuur al snel geblust. Het gaat om een vliegtuig van de maatschappij US-Bangla en het zou vertrokken zijn uit Dhaka.

Volgens sommige bronnen vatte het toestel al voor de landing vlam en schoot het toen van de baan.

Bekijk hier de eerste beelden van de rampplek.