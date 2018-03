Nog geen antwoord van Noord-Korea over top met Trump

Zuid-Korea zegt nog geen officiële reactie te hebben ontvangen van Noord-Korea over een top met de Amerikaanse president Trump. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nodigde Trump vorige week uit, via de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur, voor gesprekken. Tot verbazing van velen accepteerde de Amerikaanse president de uitnodiging.

Vier dagen later is er nog geen reactie uit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In de staatsmedia wordt met geen woord gerept over de top of eventuele voorwaarden voor gesprekken. Ook over een andere top, die tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, zwijgen de staatsmedia.

'Noord-Korea voorzichtig'

Een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministere van Eenwording zegt dat Noord-Korea blijkbaar de voorzichtige aanpak kiest en meer tijd nodig heeft. De top tussen Kim Jong-un en Trump zou ergens in mei moeten plaatsvinden. Waar die wordt gehouden en wat er op de agenda komt te staan, is onduidelijk. Analisten zijn sceptisch over een goede afloop vanwege de complexiteit van de kwesties die op tafel liggen.

Het duurde in het verleden wel vaker enige tijd voordat de Noord-Koreaanse staatsmedia melding maakten van ontwikkelingen. Het Amerikaanse persbureau AP zegt dat het nu mogelijk langer duurt omdat Noord-Korea bezig is te bepalen wat de boodschap is, voordat die door alle staatszenders en -kranten kan worden uitgedragen. Ook kan het volgens het persbureau zijn dat de Noord-Koreanen bang zijn dat de top toch niet doorgaat, wat mogelijk moeilijk uit te leggen is aan de bevolking.