Zorgautoriteit bezoekt verdachte tandartsenpraktijken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan onderzoek doen naar fraude bij tandartspraktijken met röntgenfoto's bij kinderen. Ze nemen de declaraties van acht praktijken onder de loep.

Volgens de gegevens van de NZa maken de acht praktijken veel meer röntgenfoto's bij kinderen dan gebruikelijk. Tijdens het bezoek van de zorgautoriteit en de inspectie moeten de praktijken uitleggen hoe dat komt.

Schadelijke straling

Bij het maken van röntgenfoto's komt straling vrij die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van kleine kinderen. Tandartsen mogen daarom geen onnodige foto's maken.

Het is de tweede keer dat de NZa een controleweek houdt bij tandartsen. De eerste keer was in september vorig jaar. Toen deed de zorgautoriteit onderzoek bij tandartsen die vaker dan gemiddeld een rekening stuurden voor het uitvragen van de medische geschiedenis.