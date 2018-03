De A44 tussen Den Haag en Amsterdam was vanmorgen dicht na een ongeluk bij Kaagdorp. Volgens de ANWB zijn er zeven auto's op elkaar gebotst. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Automobilisten moesten op het hoogtepunt van de file rekening houden met een vertraging van zo'n anderhalf uur. Inmiddels is de weg weer vrij en is de file veel korter.

Omrijden kon via de A12 en de A4, maar het verkeer liep ook op de A4 vast, meldt Omroep West.