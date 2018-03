'Dat Poetin biecht over neerhalen vliegtuig past in verkiezingstijd'

Het vliegtuig had 110 inzittenden, in Sotsji waren op dat moment 40.000 mensen aanwezig bij de opening van de Spelen. Poetins adviseurs vertelden hem dat het veiligheidsprotocol in dit geval het neerschieten van het vliegtuig voorschreef.

"Ik vertelde hen: volg het plan", herinnert Poetin zich in de documentaire.

Voordat het bevel kon worden opgevolgd, bleek het om een vals alarm te gaan: de passagier die het dreigement had geuit, was dronken.

Wapensystemen

Volgens Godfroid past de film in de campagnestrategie van Poetin. "Hij doet nooit mee aan debatten en voert zelden campagne, maar doet het zo. Dat zag je ook met zijn jaarlijkse toespraak: normaal is die in december, maar nu heeft hij de volle aandacht twee weken voor de verkiezingen."

De boodschap in die speech was vergelijkbaar met de onthulling over Sotsji, vindt Godfroid. "Poetin kondigde daar nieuwe wapensystemen aan. Hij wil zeggen: we zijn er klaar voor. Maar net als met dat vliegtuig doen we niets als we niet bedreigd worden."