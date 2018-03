Wekdienst 12/03: Astrid Holleeder spreekt en wat gebeurt er op Koningsdag?

Wat heb je gemist?

Het aantal banen in de zorg groeit, maar voor veel functies is het lastig om iemand te vinden. Volgens het UWV staan er dit jaar zo'n 130.000 vacatures open. De grootste perstoneeltekorten doen zich voor in ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Het tekort aan mensen is een gevolg van de strengere kwaliteitseisen waaraan personeel moet voldoen, en de vergrijzing: bijna een kwart van de werknemers in de zorg is 55 jaar of ouder. "De rek in ziekenhuizen is eruit", zegt Willem de Boer van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. "Het ziekenhuispersoneel ervaart een grote werklast en werkt vaak al extra diensten."