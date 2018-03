Explosie op Mexicaanse toeristenboot geen terreurdaad

De explosie op een toeristenboot in Mexico vorige maand was geen terreurdaad. Het Openbaar Ministerie denkt dat het ook niet het werk was van de georganiseerde misdaad.

Het bleek een zelfgemaakte bom, die van een afstand is bediend, maakte de aanklager zondag bekend. Door de ontploffing in de haven van badplaats Playa del Carmen raakten minstens 25 mensen gewond.

Lokale media melden dat de boot werd geƫxploiteerd door een bedrijf van de familie van de voormalige gouverneur Robert Borge. Hij wordt vervolgd voor corruptie en zit sinds januari vast.