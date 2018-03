Turks privévliegtuig met elf inzittenden neergestort in Iran

In het zuidwesten van Iran is een Turks privévliegtuig neergestort. Volgens de Iraanse staatsomroep waren er zeker elf mensen aan boord. Over hun lot is niets bekend. Reddingswerkers zijn op weg naar de plek van het ongeluk.

Het vliegtuig was opgestegen in de Verenigde Arabische Emiraten en was op weg naar Istanbul. Aan boord zouden jonge vrouwen hebben gezeten, die in Dubai een vrijgezellenfeest hadden gevierd.

Het toestel zou tijdens een zware regenbui een berg hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het vliegtuig stortte neer in het Zagrosgebergte in de buurt van de stad Shahrekord, zo'n 370 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran.

In februari stortte in hetzelfde gebergte een vliegtuig neer, waarbij alle 65 inzittenden om het leven kwamen. Ook dat toestel was tegen een berg aan gevlogen. Vanwege het slechte weer en de ruige omgeving werd het toestel pas twee dagen na de crash gevonden.