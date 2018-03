Turkse moskeeën en clubhuizen aangestoken in Duitsland

Burgemeester Müller van Berlijn zegt dat de politieke en religieuze vrijheid in het geding zijn door de aanslagen, die hij onaanvaardbaar noemt. Hij verwacht dat de daders snel gepakt zullen worden.

Ook het bestuur van de Ditib-moskee neemt dergelijke woorden in de mond. Ditib is een overkoepelend orgaan van Turkse verenigingen in Duitsland en vertegenwoordigt zo'n 70 procent van de Turken in Duitsland.

Molotovcocktails

Brandaanslagen waren er ook in Sauerland en in de plaats Itzehoe ten noorden van Hamburg. In Sauerland werden drie molotovcocktails naar een huis gegooid en in Itzehoe werd een raam van een moskee ingeslagen en brandgesticht bij een Turkse groentezaak. Een voorbijganger waarschuwde de bewoners in het pand boven de winkel dat er brand was. De politie heeft nog geen arrestaties verricht.

Vrijdag werd ook al brandgesticht in een moskee in Baden-Württemberg. De voorzitter van de belangenorganisatie Türkische Gemeinde in Deutschland noemde dat een terroristische aanslag. De politie behandelt die zaak als een poging tot moord en is op zoek naar vijf verdachten.