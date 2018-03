Overleden persoon in Gronings water blijkt pop

De hulpdiensten in de stad Groningen zijn vanmiddag uitgerukt na een melding over een lijk in het water aan de Paddepoelsterweg. Na onderzoek bleek het een levensechte pop te zijn.

"In eerste instantie leek het om een mens te gaan, ook omdat we in de buurt een stapeltje kleren hadden aangetroffen", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Noord.

Toen specialisten van de waterpolitie het water in gingen, stuitten ze niet op een menselijk lichaam maar op een siliconen pop. Het weg- en scheepvaartverkeer heeft enige tijd hinder ondervonden van de vondst.