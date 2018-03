Rusland geeft beelden vrij van test met Poetins 'perfecte wapen'

De Kinzjal is vernoemd naar een dolk en kan doelen op het land en het water raken. De raket vliegt met tien keer de snelheid van het geluid en heeft een bereik van 2000 kilometer. Daarmee is de Kinzjal volgens Rusland de meest geavanceerde raket ter wereld.

Op beelden is te zien dat het projectiel wordt gelanceerd door een gevechtsvliegtuig, de MiG-31. Volgens de Russen werkten straaljager en raket naar behoren en raakte het projectiel bij de test zijn doel.

'Zelden zo agressief'

Het Kremlin lijkt met de beelden opnieuw een boodschap te willen afgeven. In zijn jaarlijkse toespraak zei Poetin al dat iedere nucleaire aanval tegen Rusland of zijn bondgenoten kan rekenen op een directe reactie. Correspondent David Jan Godfroid zei toen dat hij de Russische president "zelden zo agressief had gehoord".

Bij de toespraak benadrukte Poetin verder dat geen plek op aarde buiten het bereik van de wapens viel. Hij liet animaties van aanvalswapens zien, waaronder een filmpje waarin het leek alsof raketten neerkwamen in de Amerikaanse staat Florida. In zijn toespraak sprak hij van een reactie op de militaire ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

Volgende week zijn in Rusland presidentsverkiezingen. Naar verwachting wordt Poetin dan opnieuw herkozen.