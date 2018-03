Front National wijzigt 'beladen naam' in Rassemblement National

Het Franse Front National gaat verder onder de naam Rassemblement National. Dat heeft partijvoorzitter Marine Le Pen bekendgemaakt op het partijcongres in Lille.

Volgens Le Pen is de naam Front National te beladen en maakt deze verbindingen met andere partijen moeilijk. Daarom wil ze dat de rechts-populistische partij verdergaat onder een andere naam. 'Rassemblement National' is te vertalen als 'Nationale samenkomst'.

Helemaal vrij van lading is deze nieuwe naam niet, zegt correspondent Frank Renout. "In de Tweede Wereldoorlog was er in Frankrijk een partij die Rassemblement National Populaire heette. Dat was een partij die samenwerkte met de nazi's."

De partij heeft de naam zelf ook al eens gebruikt. In 1986 voerde de partij tijdens de verkiezingen de naam Front National-Rassemblement National.

Herkozen

Op het tweedaagse congres werd Marine Le Pen vanochtend met 100 procent van de geldige stemmen herkozen als leider van de partij, voor een derde ambtstermijn. Er waren geen tegenkandidaten.

Ook werd besloten dat oprichter Jean-Marie Le Pen zijn erevoorzitterschap kwijtraakt. 79,9 procent van de aanwezigen stemde ervoor de statuten te veranderen zodat de post van erevoorzitter kan worden afgeschaft.

In 2015 werd de 89-jarige oprichter, vader van Marine Le Pen, al uit de partij gezet, nadat hij de gaskamers van de nazi's "een detail in de geschiedenis" had genoemd.