Zeker 16 doden en 140 gewonden bij blikseminslag Rwandese kerk

Bij een blikseminslag in een kerk in Rwanda zijn zestien mensen om het leven gekomen. 140 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt tegen persbureau AFP dat drie mensen in kritieke toestand verkeren, "maar aan de beterende hand zijn".

De bliksem sloeg gisteren in in een kerk van zevendedagsadventisten in het district Nyaruguru in de provincie Sud. Een groot deel van de gewonden zou inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

Vrijdag deed zich een vergelijkbaar incident voor, zegt de burgemeester. Toen werden achttien scholieren getroffen. Daarbij viel een dode.