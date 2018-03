Dronken man bedreigt agent met de dood in Goes

Een 46-jarige man heeft vannacht een agent met de dood bedreigd. Dat gebeurde in Goes.

Rond 04.00 uur stonden agenten met een jongeman te praten. Een dronken man bemoeide zich steeds met dat gesprek, ook al vroegen de politiemensen hem zich afzijdig te houden.

Middelvinger

De agenten vertelden hem dat ze hem zouden aanhouden als hij niet vertrok. De man schold hen uit en stak zijn middelvinger op. Hij richtte zijn telefoon op de agenten, scheen met een zaklamp in hun gezicht en zei hen te filmen.

Toen een agent op hem afliep, ging hij ervandoor. Na een korte achtervolging werd hij staande gehouden. Hij bedreigde een agent die hem meenam naar een politieauto met de dood en bleef de politiemensen uitschelden en beledigen.

De 46-jarige man uit 's-Gravenpolder is aangehouden en heeft de nacht in de cel doorgebracht. De bedreigde agent heeft aangifte gedaan van bedreiging met de dood, schrijft Omroep Zeeland.

Dronken Polen

Gisteravond zorgde een groepje dronken Polen ook voor onrust in Goes. Een uitbater van een café aan de Grote Markt had hen zijn kroeg uitgezet. De mannen zochten namelijk constant ruzie en gedroegen zich zeer agressief.

Een van de mannen gaf een cafébezoeker op een terras een vuistslag. Toen de politiebikers naar hem toe fietsten, rende de man weg en keek hierbij achterom. Daardoor knalde hij tegen een dikke boom en viel. Zo kon de 24-jarige man worden gearresteerd.