GroenLinks werkt aan spoedwet tegen loonsprong ING-topman

Politiek onbegrip

Donderdag sprak de Tweede Kamer zich in een motie vrijwel unaniem uit tegen de loonsverhoging. Alleen het Forum voor Democratie stemde anders. Verschillende politici brachten in herinnering dat ING in 2008 nog tien miljard euro staatssteun nodig had. Daarmee werd voorkomen dat de systeembank kon omvallen en zo grote problemen zou veroorzaken voor de economie.

Minister Hoekstra (CDA) noemde de loonsverhoging "buitensporig" en zei dat die het vertrouwen in de bankensector geen goed deed.

Marktconform

ING vindt dat er niets mis is met de beloning van Hamers. "Ralph Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald", zei president-commissaris Van der Veer eerder deze week in Het Financieele Dagblad.

"De staat hebben we jaren geleden al terugbetaald met heel veel rente", lichtte Van der Veer later in een interview met de NOS toe. "We willen winnen in Europa en daar heb je heel sterk leiderschap voor nodig." De vergoeding van Hamers is volgens hem alleszins eerlijk.

Spoedwet

Hoewel het woord vaker gebruikt wordt, bestaat een spoedwet in juridische zin eigenlijk niet. De wet moet de normale procedure door. Toch zou Klavers deadline van 23 april gehaald kunnen worden, als de Tweede en Eerste Kamer en de Raad van State besluiten er vaart achter te zetten, verwacht staatsrechtdeskundige Jit Peters. "Als iedereen eraan wil meewerken om dit met de grootste spoed te doen, kan dat", zegt Peters. "In crises is de Raad van State zelfs bereid 's nachts te vergaderen." Het zou volgens hem wel schelen als het kabinet het voorstel steunt. Vooralsnog hebben de regeringspartijen nog niet laten weten of zij het voorstel steunen.

Peters wijst er wel op dat het voorstel, zelfs als de wet er op tijd doorheen komt, mogelijk niet meer van invloed zal zijn op de loonsverhoging voor Hamers. "Dat moet dan met terugwerkende kracht. Dat is wel een juridisch probleem."