BBC: sporen van zenuwgas in pizzeria waar Sergej Skripal en dochter lunchten

Er wordt ook onderzoek gedaan aan het bankje waar de twee zaten toen ze werden gevonden, in het huis van Skripal, in de pub waar ze wat dronken en op de begraafplaats waar Skripals vrouw en zoon begraven liggen. Meer dan 250 politiemensen zijn op de zaak gezet en er zijn meer dan 240 getuigen gehoord.

De politieman die Skripal en zijn dochter eerste hulp gaf, ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Hij is wel aanspreekbaar. De politieman is nadat hij bij de twee was geweest ook in het huis van Skripal in Salisburbury geweest. Het is nog de vraag of hij daar besmet is geraakt met het zenuwgas of toen hij de twee slachtoffers eerste hulp gaf. Skripal en zijn dochter zijn er slechter aan toe, maar hun toestand is wel stabiel.

Rusland legt link met dood van Kremlin-critici in Engeland

Skripal (66) was in Rusland veroordeeld voor het doorspelen van geheime informatie aan de Britse inlichtendienst MI6, maar hij mocht in 2010 in ballingschap naar Groot-Brittannië gaan, als onderdeel van een spionnenruil. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de zaak.

De spanning tussen Groot-Brittannië en Rusland over de kwestie loopt op. De Russische ambassade in Londen linkte de aanslag op Skripal cynisch met de dood van drie verbannen vijanden van het Kremlin, die alle drie onder verdachte omstandigheden in Engeland zijn gestorven. Eerder noemden Russische functionarissen dat de suggestie dat Rusland erachter zit, een poging is om Rusland te demoniseren.

De ambassade twitterde sarcastisch: "Wat een toeval! Zowel Litvinenko als Skripal werkte voor MI6. Berezovsky en Perepilichny werkten ook voor speciale Britse overheidsdiensten. En het politieonderzoek wordt geheim gehouden op basis van de nationale veiligheid."

Boris Berezovsky was een verbannen Russische zakenman en tegenstander van Vladimir Poetin die in 2013 opgehangen werd gevonden. Weinigen geloven dat het zelfmoord was.

Alexander Perepilichny viel in 2012 dood neer nadat hij had gejogd in Surrey waar hij woonde. Hij had geholpen bij een Zwitsers onderzoek naar witwaspraktijken rond het Kremlin. Er wordt gespeculeerd dat hij is vermoord.

Litvinenko werd vergiftigd met polonium in 2006.