Voormalige Catalaanse minister van België naar Schotland

De Catalaanse oud-minister van Onderwijs Clara Ponsatí, tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is van België naar Schotland gereisd. Ze geeft les aan de Universiteit St. Andrews en geniet van haar bewegingsvrijheid als Europees burger, laat ze via Twitter weten.

De ex-bewindsvrouw wordt net als drie andere voormalig ministers en ex-leider Carles Puigdemont beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Hier staan celstraffen van tientallen jaren op. In Spanje geldt een arrestatiebevel, maar het Spaanse hooggerechtshof besloot in december dat een Europees bevel niet geldig was.

Ponsatí doceerde tot vorige zomer economie bij de universiteit. De professor nam een sabattical om onderwijsminister te worden. Maar nadat het regioparlement vorig jaar was afgezet, vluchtte ze naar België.

Impasse

Ook andere politici leven in ballingschap in het buitenland. Puigdemont woont net als drie oud-ministers in België en een ex-parlementslid woont in Zwitserland.

Catalonië heeft nog altijd geen regering. Nadat het uitroepen van een onafhankelijke republiek afgelopen oktober was mislukt, ontbond de regering het regionale bestuur.

Puigdemont zag er onlangs vanaf om opnieuw regiopresident te worden. Hij schoof de separatist Jordi Sanchez naar voren om het regiobestuur te gaan leiden. Maar Sanchez zit in Madrid in voorarrest voor het mede-organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in oktober.

De Spaanse regering heeft al gezegd niet met een eventuele benoeming van Sanchez akkoord te gaan.