Tienduizenden Ieren demonstreren tegen abortus

In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen soepelere abortuswetgeving. Dit voorjaar is er een referendum waarin kan worden gestemd of abortus tot 12 weken wordt toegestaan.

De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Jarenlang was het beëindigen van een zwangerschap verboden. In 2013 kwam er een versoepeling van de wet. Sindsdien is abortus toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is.

Tegenstanders van een verdere versoepeling riepen in Dublin vooral op tot het beschermen van mensen met een verstandelijke handicap. Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90% van de zwangerschappen waarbij een kind met het downsyndroom wordt verwacht in abortus.

Een van de sprekers op de betoging was een vrouw met het downsyndroom. Zij riep Ierland op "de deur naar abortus niet te openen".