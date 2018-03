Linkse protestmars in Thessaloniki loopt uit op rellen

In de Griekse havenstad Thessaloniki is een demonstratie van linkse anarchisten tegen nationalisme uitgelopen op rellen met de politie. Met traangas en flitsgranaten probeerde de politie de demonstranten uiteen te drijven.

Een groep demonstranten verschanste zich uiteindelijk in de universiteit van de stad. Politieagenten mogen op het universiteitsterrein geen aanhoudingen verrichten. Het is niet duidelijk of er bij de rellen gewonden zijn gevallen of dat er mensen zijn opgepakt.

Protestmars

Zo'n 2000 anarchisten, afkomstig uit verscheidene Balkanlanden, liepen vandaag in Thessaloniki mee in een protestmars tegen nationalisme en rechts-extremisme in de Balkan. Aanleiding voor de demonstratie was een incident in januari, waarbij rechts-extremisten in Thessaloniki een pand van anarchisten in brand hadden gestoken.

De laatste maanden zijn nationalistische gevoelens in de Balkan flink aangewakkerd, mede vanwege de kwestie over de naam van het land Macedonië, ten noorden van Griekenland. Begin vorige maand gingen in Athene zo'n 150.000 boze Grieken de straat op, omdat zij vinden dat de naam Macedonië toebehoort aan de Grieken.