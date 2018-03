Verwijderde video brengt verkiezingscampagne Orbán op stoom

Een maand voor de Hongaarse parlementsverkiezingen komt de campagne van premier Viktor Orbán op stoom. De man die Hongarije al sinds 2010 leidt, wil opnieuw herkozen worden. Maar afgelopen week was de eerste rel van de campagne een feit: Janos Lazar, stafchef van Orbán en een van de invloedrijkste figuren in zijn Fidesz-partij, plaatste op Facebook een filmpje waarin hij afgeeft op migranten.

Lazar maakte de video tijdens een bezoek aan de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Hij loopt daar door een wijk die volgens hem is overgenomen door migranten. Wenen zou viezer, armer en crimineler zijn geworden sinds hun komst. Hij zegt vervolgens dat Hongarije hetzelfde staat te gebeuren als de instroom van mensen uit islamitische landen niet aan banden wordt gelegd.

Verwijderd en weer terug

Facebook besloot de video te verwijderen, omdat de inhoud ervan mensen zou kunnen beledigen. Lazar was woest en sprak in een statusupdate van censuur. Kort daarna plaatste Facebook de video terug.

De parlementsverkiezingen in Hongarije zijn op 8 april en premier Orbán hoopt de macht te behouden. Anti-immigratieretoriek is een van de kernpunten in de campagne van Fidesz.